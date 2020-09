Amazon annuncia il suo servizio di cloud gaming | Luna!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020)si inserisce a gamba tesa nel mercato dele dei servizi in streaming, andando a contrastare Microsoft e Google Stadia con Luna I servizi disaranno il futuro del nostro settore, è inutile negarlo. Non possiamo rimanere ancorati alla concezione classica di videogioco, anche se ci piacerebbe davvero farlo. Lo streaming è il futuro e come tale dovremo adeguarci. Nella competizione fra Microsoft e Google Stadia si inserisce anche, il colosso del marketing online. In occasione di un evento dedicato a tutte le novità hardware in arrivo, la società di Bezos ha confermato il suo ingresso in campo (a gamba tesissima) con il suo nuovo: Luna. Luna ci permetterà di giocare in streaming ...