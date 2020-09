Allerta meteo | venerdì 25 settembre scuole chiuse a Napoli

Leggi su 2anews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Con una nuova ordinanza, il sindaco de Magistris annuncia le, così come i parchi e i cimiteri, a seguito dell’diramata dalla Protezione civile regionale. Domani, così come parchi pubblici e cimiteri, in seguito all’emanata dalla Protezione civile regionale di colore Arancione valida dalle …