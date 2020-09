Acquario (Di giovedì 24 settembre 2020) “Va’, prendi una stella cadente”, scriveva il poeta John Donne (1572–1631) nella sua poesia Canzone. “Dimmi chi fendette del diavolo il piede”, continua. “Insegnami a udire il canto delle sirene”. Tutto questo non va preso alla... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) “Va’, prendi una stella cadente”, scriveva il poeta John Donne (1572–1631) nella sua poesia Canzone. “Dimmi chi fendette del diavolo il piede”, continua. “Insegnami a udire il canto delle sirene”. Tutto questo non va preso alla... Leggi

UniCredit_IT : #UniCredit4Italy: #UniCredit, con UniCredit per l'#Italia, sostiene @AcquarioGenova e #BluRegeneration per una cult… - Giuditta_legge : @ValeriaParrell2 @harpercollinsIT @chiara_valerio @CinziaGrenci @Francesco_Morra @nuvolinchiostro @FrancescaNevis… - saggiadecisione : @markorusso69 @SaracomemeSara Perché il rimbambimento del “monopattino” è meno imbarazzante? L’acquario a Taranto? Altro che DPCM! - TheDaniReef : Come posizionare le pompe di movimento in acquario marino - guida - - LolliPaola : Acquario di Genova - Scuole: offerte education -