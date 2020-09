Ufficiale: la Roma prende il 2003 Louakima dal Psg. Giocherà nell’Under 18 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con un post sui social, la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Corentin Yanis Louakima, terzino destro francese del Paris Saint-Germain. Giocherà nella formazione Under 18. Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Corentin Yanis Louakima, terzino destro francese cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain#ASRoma pic.twitter.com/6gPnGz5Lvv — AS Roma (@OfficialASRoma) September 23, 2020 Foto: Twitter Roma L'articolo Ufficiale: la Roma prende il 2003 Louakima dal Psg. Giocherà nell’Under 18 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con un post sui social, laha ufficializzato l’acquisto di Corentin Yanis, terzino destro francese del Paris Saint-Germain. Giocherà nella formazione Under 18. Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Corentin Yanis, terzino destro francese cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain#ASpic.twitter.com/6gPnGz5Lvv — AS(@OfficialAS) September 23, 2020 Foto: TwitterL'articolo: laildal Psg. Giocherà nell’Under 18 proviene da Alfredo Pedullà.

