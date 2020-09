TikTok diventa la passerella di Prada alla MFW (Di mercoledì 23 settembre 2020) Domani pomeriggio, alle 14.00, Prada risponderà alle domande degli utenti di TikTok a margine della presentazione della nuova collezione In una Milano Fashion Week “ibrida”, che alterna eventi in presenza a eventi da remoto, la parte del leone la fa TikTok: per la settimana della moda meneghina, infatti, il social cinese di video brevi ha approntato una serie di eventi che mirano ad avvicinare gli utenti al mondo delle passerelle. L’incontro più atteso è senz’altro quello di domani pomeriggio alle 14.00, quando Prada presenterà la sua nuova collezione Primavera-Estate 2021 (la prima firmata da Raf Simons) proprio attraverso dei video brevi su TikTok. Ma non è finita qui perchè agli utenti sarà data la possibilità di ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020) Domani pomeriggio, alle 14.00,risponderà alle domande degli utenti dia margine della presentazione della nuova collezione In una Milano Fashion Week “ibrida”, che alterna eventi in presenza a eventi da remoto, la parte del leone la fa: per la settimana della moda meneghina, infatti, il social cinese di video brevi ha approntato una serie di eventi che mirano ad avvicinare gli utenti al mondo delle passerelle. L’incontro più atteso è senz’altro quello di domani pomeriggio alle 14.00, quandopresenterà la sua nuova collezione Primavera-Estate 2021 (la prima firmata da Raf Simons) proprio attraverso dei video brevi su. Ma non è finita qui perchè agli utenti sarà data la possibilità di ...

