Ryanair punta verso Sud Da ottobre 12 voli in più da Orio

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Aeroporti, gli irlandesi cercano di reagire alla crisi causata dal Covid-19 potenziando l’offerta per Bari, Napoli, Palermo e Catania.

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair punta

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Non resta che il taxi. Che la compagnia Ryanair punti molto sullo scalo umbro e’ ormai evidente da anni; gia’ a fine agosto, annuncio’ la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Perugia e in ...La compagnia aerea irlandese Ryanair ridurra' la sua capacita' di volo di ottobre di un altro 20%, che si va ad aggiungere all'altro 20% gia' annunciato a meta' agosto. La capacita' produttiva dell'av ...