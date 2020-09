Più delego | più sono contento L' annuncio di Salvini | dopo il voto rivoluziona il vertice della Lega

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Sì, ci sarà una segreteria politica. Io”. Così Matteosi è espresso a Porta a Porta sui cambiamenti che subirà lanel futuro prossimo per essere ancora; organizzata e strutturata. Dalle anticipazionitrasmissione di Bruno Vespa su RaiUno emerge che l'intenzione di creare una catena di comando; efficace, puntando ad una struttura di raccordo tra il leader e i capi dipartimento, nominati negli scorsi mesi. “È un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise - ha sottolineato il segretario ...

MediasetTgcom24 : Governo: con Recovery Fund più debito e deficit, serviranno tagli alla spesa #RecoveryFund - StefanoFeltri : Il taglio lineare dei parlamentari renderà la casta più forte - l'editoriale di Nadia Urbinati - inparemoelvene1 : Ciò i italiani i ze i primi.. E chi se no? El sudamerega? Ze i pì bravi i italiani - Paolo18030138 : RT @CBugliano: ?? PRIMO COMICON A BUGLIANO (PI) Domenica 4 ottobre incontro tra gli appassionati della serie TV 'Star Wars' Oggettistica, g… - Elwood_PI : @borghi_claudio Allora si faccia avanti! chi meglio di lei può dare i numeri? -

Ultime Notizie dalla rete : Più delego

Wired Italia

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc. “Sul caso Suarez posso dire che nel caso venisse confermata l’apertura di un’inchiest ...«Secondo comuni­cazioni interne alla Lega Nazio­nale Dilettanti, la richiesta del Pi­cerno di rinviare la prima giornata di campionato in programma il 27 Settembre 2020, è stata rigettata. Quindi tale ...