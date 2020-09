Osimhen, il fratello: "Diventerà il migliore in Serie A. Quanti gol? Lui pensa allo Scudetto!" (Di mercoledì 23 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrew Osimhen, fratello di Victor: “Se Victor è il miglior giocatore della Serie A adesso? Lo Diventerà, ora è già ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrewdi Victor: “Se Victor è il miglior giocatore dellaA adesso? Lo;, ora è già ...

