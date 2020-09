MotoGp | Dovizioso | “Dopo Misano vogliamo fare bene a Montmelò”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Andreaè il leader del Mondiale didopo sette gare, l’ottavo weekend di gara porterà i piloti in Catalogna, più precisamente sul circuito di Montmelò. Il pilota della Ducati nel 2017 si prese la vittoria sulla pista iberica e si approccia con fiducia al weekend: “Siamo in testa al campionato, la lotta e apertissima. Ancora ci manca velocità – rimprovera il forlivese alla propria moto – per giocarci il titolo non potremo perdere altro tempo. Gli ultimi due anni non è andataperò ho fiducia dopo. Se continueremo a lavorare come fatto nelle ultime settimane, presto arriveranno risultati migliori“.