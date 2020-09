Milan, Tonali e la cura Pioli: così guadagna minuti e velocità (Di mercoledì 23 settembre 2020) A piccoli passi, come quelli che ha mosso giovedì scorso a Dublino e l'altro ieri a San Siro, e che presto potranno diventare falcate. Per il momento, Sandro Tonali deve forzatamente accontentarsi. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 settembre 2020) A piccoli passi, come quelli che ha mosso giovedì scorso a Dublino e l'altro ieri a San Siro, e che presto potranno diventare falcate. Per il momento, Sandrodeve forzatamente accontentarsi. ...

AntoVitiello : #Tonali in conferenza: “Appena ho saputo del #Milan ho chiuso le porte alle altre squadre. L'inizio è stata una for… - DiMarzio : #Milan, #Tonali si presenta: “Essere qui un’emozione. Era la mia prima scelta” - DiMarzio : #Milan | #Maldini tra mercato ed #UEL: 'Lo #Shamrock ci fa paura' - riccardoriserva : RT @QsvsT: Puntata speciale di Top Calcio, partita oscena di Tonali è crisi Milan?(Ravez) troppo scarso per l'Inter, poi quel tatuaggio (Ar… - milan_magical : #Milenkovic andrà all’Inter e ce lo rinfacceranno come noi abbiamo fatto con #Tonali -