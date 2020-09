Malattie Rare, Famiglie Sma a Speranza: “Subito test neonatale su tutto territorio” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – “AcceleRare per lo screening della Sma su tutto il territorio nazionale”. Un test che oggi si fa solo, a livello sperimentale, in due Regioni, Lazio e Toscana, dove ha permesso di individuare, in un anno, 10 bambini che hanno potuto essere sottoposti a terapia, cambiando radicalmente il loro futuro. E’ l’appello, rivolto al ministro della Salute, Roberto Speranza, dalla presidente di ‘Famiglie Sma’, Anita Pallara, intervenuta alla cerimonia di assegnazione del premio Omar per la comunicazione delle Malattie Rare. “Non possiamo affidare la vita dei bambini alla fortuna di nascere in un luogo. Oggi un bambino nato in una Regione piuttosto che in un’altra non avrà la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – “Acceleper lo screening della Sma suil territorio nazionale”. Unche oggi si fa solo, a livello sperimentale, in due Regioni, Lazio e Toscana, dove ha permesso di individuare, in un anno, 10 bambini che hanno potuto essere sottoposti a terapia, cambiando radicalmente il loro futuro. E’ l’appello, rivolto al ministro della Salute, Roberto, dalla presidente di ‘Sma’, Anita Pallara, intervenuta alla cerimonia di assegnazione del premio Omar per la comunicazione delle. “Non possiamo affidare la vita dei bambini alla fortuna di nascere in un luogo. Oggi un bambino nato in una Regione piuttosto che in un’altra non avrà la ...

riccardoena66 : RT @OssMalattieRare: Il #PremioOMaR è terminato. ?? Ora spazio alle celebrazioni dei 10 anni dell'Osservatorio Malattie Rare. Grazie a tutt… - TV7Benevento : Malattie Rare, Famiglie Sma a Speranza: 'Subito test neonatale su tutto territorio'... - TV7Benevento : Malattie rare, Sileri: 'Mio impegno per piano nazionale in 6 mesi'... - OssMalattieRare : Il #PremioOMaR è terminato. ?? Ora spazio alle celebrazioni dei 10 anni dell'Osservatorio Malattie Rare. Grazie a t… - lorenz347 : Sul Corriere Salute: come ottenere gli ausili sanitari cui si ha diritto -