La mappa della scomparsa del Movimento 5 Stelle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Fico: "Inutile nasconderlo, abbiamo perso". Di Battista: "È la peggiore sconfitta". Lezzi: "Così rischiamo di scomparire".Non capita spesso che un partito ammetta una sconfitta elettorale. Bisogna quindi ammettere che da questo punto di vista (anche per alcune dinamiche interne) ilnon ha nascosto il tracollo emerso dalle regionali di domenica e lunedì scorsi. Che ha motivi e conseguenze, interne e non solo. GLI ESITI DEL VOTO Speciale elezioni 2020.pdfI NumeriQuesti i voti raccolti dai grillini, regione per regione e confrontati con le Europee 2019:Liguria: -74 mila (da 16,5 a 7,8%)Toscana: -124 mila (da 12,7 a 7%)Veneto: -140 mila (da 8,9 a 3,2%)Marche: -127 mila (da 18,4 a 7,8%)Puglia: -212 mila (da 26,3 a 11,1%)Campania: -484 mila (da 33,8 a 9,9%)In totale il numero di voti persi nelle 6 regioni è ...