La giravolta di Salvini che dice che accusano la Lega di aver perso perché ha vinto poco (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ma insomma, chi le ha vinte queste elezioni regionali? Nell'epoca dei social network e degli slogan efficaci, si rischia che la percezione di una frase che ha ottenuto più like possa prevalere sul dato reale e concreto di questa tornata elettorale. Per questo Matteo Salvini sta cercando di giocare con gli artifici retorici per ottenere una grande risposta che possa dargli quantomeno una illusione di vittoria. E allora dice di aver perso perché la Lega vince poco. LEGGI ANCHE > Salvini dà la colpa a FdI e a Forza Italia per le sconfitte in Toscana e in Puglia Lega vince poco e Pd perde di meno: la retorica di Salvini per dribblare l'insidia regionali

di Monica Rizzi – Ma non dovevano vincere 7 a 0? Non dovevano fare cappotto? La Puglia? Persa. La Campania? Persa. La Toscana? Persa. Ha portato a casa le Marche con un candidato del centrodestra. Ha ...

Proprio queste giravolte saranno state alla base del crollo per il suo consenso, risultando oggi tra i politici meno graditi dagli italiani. Cinque anni fa, si parlava di lui come di un secondo Silvio ...

di Monica Rizzi – Ma non dovevano vincere 7 a 0? Non dovevano fare cappotto? La Puglia? Persa. La Campania? Persa. La Toscana? Persa. Ha portato a casa le Marche con un candidato del centrodestra. Proprio queste giravolte saranno state alla base del crollo per il suo consenso, risultando oggi tra i politici meno graditi dagli italiani. Cinque anni fa, si parlava di lui come di un secondo Silvio ...