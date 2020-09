Isco Juventus, possibile affondo di Paratici: si riapre la pista madrilena (Di mercoledì 23 settembre 2020) Isco Juventus – Una delle squadre maggiormente attive sul mercato è la Juventus. I bianconeri, dopo aver accelerato in maniera importante per Alvaro Morata ed aver intensificato i dialoghi con l’entourage di Emerson Palmieri, potrebbero decidere di sfruttare un’occasione last minute. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, che riporta alcune indiscrezioni rimbalzate con una certa rilevanza in Spagna, alla Vecchia Signora sarebbe stato nuovamente accostato il profilo di Isco. Isco Juventus, le ultimissime sullo spagnolo Ovviamente non sarà facile per la Juve mettere le mani su Isco. Il Real Madrid valuta il suo gioiello circa 70 milioni di euro. Ed è assolutamente da scartare l’ipotesi che i ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 settembre 2020)– Una delle squadre maggiormente attive sul mercato è la. I bianconeri, dopo aver accelerato in maniera importante per Alvaro Morata ed aver intensificato i dialoghi con l’entourage di Emerson Palmieri, potrebbero decidere di sfruttare un’occasione last minute. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, che riporta alcune indiscrezioni rimbalzate con una certa rilevanza in Spagna, alla Vecchia Signora sarebbe stato nuovamente accostato il profilo di, le ultimissime sullo spagnolo Ovviamente non sarà facile per la Juve mettere le mani su. Il Real Madrid valuta il suo gioiello circa 70 milioni di euro. Ed è assolutamente da scartare l’ipotesi che i ...

Ultime Notizie dalla rete : Isco Juventus Isco alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo occasione last minute? JuveLive Calciomercato, tornano i dubbi: addio Real, c’è la Juventus

Per la Juventus potrebbe riaccendersi una pista molto battuta in passata: l’addio al Real Madrid aprirebbe la porta ai bianconeri Un affare non semplice, in questo momento neanche una priorità per la ...

Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid: ritorno di fiamma

Il mercato di Serie A si fa sempre più incandescente, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre si sta attivando per mandare in porto gli ultimi colpi. Ne sa qualcosa la Juventus, che h ...

