Harry e Meghan, spunta la verità sulla rottura: è successo a Natale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle hanno concluso che non potevano continuare a lavorare come membri senior della Famiglia Reale dopo aver percepito un affronto molto personale da parte della Regina Elisabetta. spunta così uno dei motivi che avrebbero spinto la giovane coppia ad abbandonare il ruolo all’interno della Monarchia per cercare la propria indipendenza. L’aneddoto è contenuto all’interno della nuova biografia non autorizzata, Finding Freedom. Harry e Meghan, perché sono andati via? La verità Omid Scobie e Carolyn Durand hanno da poco pubblicato Finding Freedom, un libro che svela i retroscena dell’abbandono della Famiglia Reale da parte di Harry e Meghan. Tra i tanti motivi, uno riguarderebbe un ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il principeMarkle hanno concluso che non potevano continuare a lavorare come membri senior della Famiglia Reale dopo aver percepito un affronto molto personale da parte della Regina Elisabetta.così uno dei motivi che avrebbero spinto la giovane coppia ad abbandonare il ruolo all’interno della Monarchia per cercare la propria indipendenza. L’aneddoto è contenuto all’interno della nuova biografia non autorizzata, Finding Freedom., perché sono andati via? La verità Omid Scobie e Carolyn Durand hanno da poco pubblicato Finding Freedom, un libro che svela i retroscena dell’abbandono della Famiglia Reale da parte di. Tra i tanti motivi, uno riguarderebbe un ...

