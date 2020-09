Gruppo Iccrea e SACE insieme: finanziamento in pool a Gruppo Ligabue con Garanzia Italia (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) in qualità di capofila, BCC Pordenonese e Monsile e Banca Annia protagoniste di un finanziamento in pool verso il Gruppo Ligabue, garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia. Il finanziamento, di complessivi 5 milioni di euro e della durata di 6 anni, chiarisce la nota, “ha l’obiettivo di dotare il noto Gruppo veneto delle risorse necessarie per affrontare gli effetti della pandemia nelle numerose attività in cui è impegnato. Il rilascio della Garanzia secondo le caratteristiche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) –BancaImpresa (la banca corporate delBancario Cooperativo) in qualità di capofila, BCC Pordenonese e Monsile e Banca Annia protagoniste di uninverso il, garantito danell’ambito di. Il, di complessivi 5 milioni di euro e della durata di 6 anni, chiarisce la nota, “ha l’obiettivo di dotare il notoveneto delle risorse necessarie per affrontare gli effetti della pandemia nelle numerose attività in cui è impegnato. Il rilascio dellasecondo le caratteristiche ...

