Grande Fratello Vip: Fausto Leali si sente una m**da (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ecco cosa ha dichiarato Fausto Leali all’indomani della sua squalifica e conseguente espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip per via di una frase razzista nei confronti del Fratello di Mario Balotelli. Fausto Leali non ci sta a passare per razzista e, all’indomani della sua squalifica e conseguente espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip, chiede scusa e nel contempo giustifica le frasi da lui pronunciate e cheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ecco cosa ha dichiaratoall’indomani della sua squalifica e conseguente espulsione dalla casa delVip per via di una frase razzista nei confronti deldi Mario Balotelli.non ci sta a passare per razzista e, all’indomani della sua squalifica e conseguente espulsione dalla casa delVip, chiede scusa e nel contempo giustifica le frasi da lui pronunciate e cheArticolo completo: dal blog SoloDonna

