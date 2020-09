Emma Marrone intervista Emma Bonino. Io non lo farei, ma non vuol dire che tu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 39 di Vanity Fair in edicola fino al 30 settembre 2020Si è battuta contro la fame, le mine antiuomo, la dittatura cinese, la pena di morte, le mutilazioni genitali femminili, e ha lottato per il diritto di abortire, l’Unione Europea e la Costituzione. Basta citare una qualsiasi battaglia per i diritti civili della storia repubblicana di questo Paese, e, come per magia, salta sempre fuori un nome: Emma Bonino. Per questo, quando l’ho incontrata, sapevo di avere davanti un gigante oltre che una donna. E per questo, la prima domanda, per una che è stata definita dai suoi atti politici tutta la vita, è stata: come si definirebbe? Lei ha risposto: «Diamoci del tu». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 39 di Vanity Fair in edicola fino al 30 settembre 2020Si è battuta contro la fame, le mine antiuomo, la dittatura cinese, la pena di morte, le mutilazioni genitali femminili, e ha lottato per il diritto di abortire, l’Unione Europea e la Costituzione. Basta citare una qualsiasi battaglia per i diritti civili della storia repubblicana di questo Paese, e, come per magia, salta sempre fuori un nome: Emma Bonino. Per questo, quando l’ho incontrata, sapevo di avere davanti un gigante oltre che una donna. E per questo, la prima domanda, per una che è stata definita dai suoi atti politici tutta la vita, è stata: come si definirebbe? Lei ha risposto: «Diamoci del tu».

Radio105 : 'Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita' @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #21settembre #Radio105 - IlContiAndrea : A #XF2020 la prima puntata di giovedì affronta il tema dell’identità di genere e il pensiero corre all’attualità… - VanityFairIt : Il 20 settembre la rocker ha spento 70 candeline. È lo stesso giorno in cui era nata la sorella Mia, tre anni più g… - Beatrix_aka_BM : @allegra134 Emma Bonino o Emma Marrone? Spero Bonino. La penso abbastanza come lei, nel senso che al max si poteva… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Sorrisone più tardi esco @MarroneEmma ????????Emma Marrone . . . - Vado a cambiare un prodotto che non va bene . . . https:… -