Cremlino, Navalny libero di tornare in Russia se vuole (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 23 SET - Se Alexei Navalny vuole tornare in Russia è libero di farlo, come ogni cittadino russo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax. Peskov ha poi ...

