Coronavirus, virologo tedesco: “In Germania l’epidemia inizia ora. Non abbiamo ospedali migliori di quelli italiani” (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Germania deve fare ora uno sforzo ulteriore in previsione dei prossimi mesi: “dobbiamo cambiare alcune cose perche’ la pandemia iniziera’ seriamente soltanto adesso. Anche da noi“, precisa il virologo dello Charite’ Christian Drosten, una delle voci di punta del panorama scientifico tedesco, nel contrasto al Covid. “Non abbiamo fatto le cose meglio degli altri finora, abbiamo soltanto reagito prima“, precisa lo scienziato, invitando a smetterla di trattare questo argomento con “modi da stadio”. “Non abbiamo avuto successo perche’ abbiamo enti sanitari migliori di quelli francesi, e ospedali migliori di quelli ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladeve fare ora uno sforzo ulteriore in previsione dei prossimi mesi: “dobbiamo cambiare alcune cose perche’ la pandemia iniziera’ seriamente soltanto adesso. Anche da noi“, precisa ildello Charite’ Christian Drosten, una delle voci di punta del panorama scientifico, nel contrasto al Covid. “Nonfatto le cose meglio degli altri finora,soltanto reagito prima“, precisa lo scienziato, invitando a smetterla di trattare questo argomento con “modi da stadio”. “Nonavuto successo perche’enti sanitaridifrancesi, edi...

