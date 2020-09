Clima | rilevata la temperatura più fredda di tutti i tempi nell’emisfero settentrionale ma risale a quasi 30 anni fa…

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli esperti dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization – WMO) hanno scovato lapiùmai registrata nell’emisfero. “Spulciando” gli archivi WMO delle stazioni meteorologiche più remote del pianeta, i ricercatori hanno scoperto che lapiùè stata registrata in una stazione meteo automatica in Groenlandia in un inverno di circa 30fa, di2°C più bassa del precedente record noto. La stazione di Klinck, vicino alla sommità della calotta glaciale (altitudine di 3.105 metri), ha registrato -69,6°C il 22 dicembre 1991, un dato decisamente inferiore alladi -67,8°C ...

