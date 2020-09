Caudo | fondamentale ponte ciclo-pedonale su Aniene

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Ecco le parole di Giovanni, presidente del Municipio Roma III in un comunicato: “In un sistema integrato di trasporto pubblico sostenibile la bici ha un ruolo. Cio’ che stiamo cercando di realizzare nel III Municipio da due anni a questa parte e’ una estesa rete ciclabile, in cui il nuovo sia rannodato all’esistente in un’ottica di inter-modalita’ e scambio con metropolitane, treni ed autobus”. “Ieri si e’ conclusa la Settimana Europea della Mobilita’ a Emissioni zero e ci sembra importante fornire un quadro aggiornato delle iniziative portate avanti in questo ambito da soggetti diversi (Municipio III, Roma Capitale, Regione Lazio) e che come Municipio stiamo cercando di coordinare e mettere a sistema nel tentativo di modificare le abitudini degli utenti ma anche ...