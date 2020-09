Calciomercato Juventus | sfuma l’atteso acquisto | c’è l’accordo!

(Di mercoledì 23 settembre 2020)l’atteso: c’è l’accordo per il giocatore che non indosserà quindi la casacca bianconera. Era stato accostato con una certa insistenza anche alla, ma alla fine… L'articolol’atteso: c’è l’accordo! proviene da .

DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - SkySport : Dzeko resta alla Roma: finita la telenovela di calciomercato. Titolare contro la Juve - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - ItaSportPress : Juventus, l'affondo su Chiesa dipende solo da... Douglas Costa - - rickembecker : Il 19 settembre la Gazzetta scriveva che la Juventus organizzò l'esame nei minimi dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Castrovillari, 23 Settembre 2020 – L’Asd Castrovillari Calcio, comunica di aver raggiunto l’accordo ... Un percorso calcistico importante quello di Camilleri partito dalla Reggina, poi Juventus e ...La Juventus osserva e colpisce sul mercato. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Alvaro Morata, ecco che per il reparto avanzato potrebbero presto esserci ulteriori novità. Se Suarez e Dzeko sembrano, per ...