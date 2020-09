Anticipazioni Chi l’ha visto? | stasera in tv | la storia di Luigi Celentano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi l’ha? tornain tv con un nuovo appuntamento. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli racconterà come sempre i casi delle persone di cui si è persa traccia e gli appelli dei familiari per ritrovarle. Ecco cosa vedremo oggi, mercoledì 16 settembre 2020. Chi l’ha? oggi in tv:, ladi, meglio conosciuto come Gigino Wifi, sarebbe vivo. Per la prima volta qualcuno molto vicino a lui ha deciso di parlare ai microfoni della trasmissione. Forse si è rifatto una vita anche se, nonostante siano passati tre anni dalla sua scomparsa, continuano ad arrivare le segnalazioni. Si ...