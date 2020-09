Torna la fiction Doc, l'ex primario di Lodi: "È la mia vendetta" (Di martedì 22 settembre 2020) Lodi, 22 settembre 2020 - Il finale della prima serie della fiction, campione di ascolti, 30% di share,, 'Doc - nelle tue mani', con protagonista Luca Argentero, sarà in tv a fine ottobre ma già si ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020), 22 settembre 2020 - Il finale della prima serie della, campione di ascolti, 30% di share,, 'Doc - nelle tue mani', con protagonista Luca Argentero, sarà in tv a fine ottobre ma già si ...

Aurorasmile13 : @notpetko Ma é sempre il mondo della tv. Cioè se fanno il gf é perché vogliono degli sbocchi lavorativi in questo c… - TravelCocktail : RT @Italophilia: Margherita Buy, l’attrice del quartiere torna in tv con una nuova fiction - Italophilia : Margherita Buy, l’attrice del quartiere torna in tv con una nuova fiction - bvselq : RT @eyesintheclouds: La fiCtIoN di sEriE B torna tra 7 giorni - inanotherlifeAA : RT @eyesintheclouds: La fiCtIoN di sEriE B torna tra 7 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Torna fiction Torna la fiction Doc, l'ex primario di Lodi: "È la mia vendetta" IL GIORNO Torna la fiction Doc, l'ex primario di Lodi "È la mia vendetta"

Lodi, 22 settembre 2020 - Il finale della prima serie della fiction, campione di ascolti (30% di share), ‘Doc - nelle tue mani’, con protagonista Luca Argentero, sarà in tv a fine ottobre ma già si ...

Marco Travaglio in ”Ball Fiction”

No, non le fake news dei social network, che pure proliferano, ma finiscono con l'elidersi le une con le altre. Bensì le bufale lanciate dai giornali e rilanciate dai telegiornali e dai siti web per i ...

Lodi, 22 settembre 2020 - Il finale della prima serie della fiction, campione di ascolti (30% di share), ‘Doc - nelle tue mani’, con protagonista Luca Argentero, sarà in tv a fine ottobre ma già si ...No, non le fake news dei social network, che pure proliferano, ma finiscono con l'elidersi le une con le altre. Bensì le bufale lanciate dai giornali e rilanciate dai telegiornali e dai siti web per i ...