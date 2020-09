Suarez, truffa all’esame di cittadinanza: punteggi concordati (Di martedì 22 settembre 2020) Scandalo Suarez, esame truccato e concordato. La guardia di finanza sta indagando all’Università per stranieri di Perugia Una truffa l’esame di cittadinanza di Luis Suarez. L’esame, svolto dall’uruguaiano, è stato precedentemente concordato. Un incredibile colpo di scena, questa mattina, sullo svolgimento del tanto acclamato esame di lingua. Negli scorsi giorni si era scritto che il … Questo articolo Suarez, truffa all’esame di cittadinanza: punteggi concordati è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020) Scandalo, esame truccato e concordato. La guardia di finanza sta indagando all’Università per stranieri di Perugia Unal’esame didi Luis. L’esame, svolto dall’uruguaiano, è stato precedentemente concordato. Un incredibile colpo di scena, questa mattina, sullo svolgimento del tanto acclamato esame di lingua. Negli scorsi giorni si era scritto che il … Questo articoloall’esame diè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

