"Suarez non spiccica una parola, ma se lo bocciate ci fanno gli attentati" (Di martedì 22 settembre 2020) “Suarez non spiccica una parola d’italiano, ma se lo bocciate ci fanno gli attentati”. È quanto emerge dalle intercettazioni della Procura di Perugia che indaga sulla presunta irregolarità dell’esame d’italiano sostenuto dal calciatore del Barcellona.Luis Suarez avrebbe dovuto passare, senza incontrare alcun ostacolo, la prova di esame per la lingua italiana. Secondo la procura di Perugia e la Guardia di Finanza, che hanno messo sotto inchiesta anche i vertici dell’Università per stranieri (Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri, Stefania Spina, Lorenzo Rocca e Cinzia Camagna) c’era un accordo illecito che avrebbe consentito al calciatore di superare il test (necessario per avere la cittadinanza italiana da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “nonunad’italiano, ma se locigli”. È quanto emerge dalle intercettazioni della Procura di Perugia che indaga sulla presunta irregolarità dell’esame d’italiano sostenuto dal calciatore del Barcellona.Luisavrebbe dovuto passare, senza incontrare alcun ostacolo, la prova di esame per la lingua italiana. Secondo la procura di Perugia e la Guardia di Finanza, che hanno messo sotto inchiesta anche i vertici dell’Università per stranieri (Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri, Stefania Spina, Lorenzo Rocca e Cinzia Camagna) c’era un accordo illecito che avrebbe consentito al calciatore di superare il test (necessario per avere la cittadinanza italiana da ...

