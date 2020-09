Salvo Veneziano difende Fausto Leali: “Cacciato dal Grande Fratello? Non si può dire più un caz*o” (Di martedì 22 settembre 2020) L’espulsione di Fausto Leali dalla casa del “Grande Fratello Vip” per aver pronunciato l’n-word non è andata giù a Salvo Veneziano. “Ormai non si può dire più un caz*o”, si sfoga su Instagram l’ex concorrente storico della prima edizione, che lo scorso anno è tornato nella Casa assieme a Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Anche lui, proprio come Leali, è stato squalificato per alcune frasi rivolte a Elisa De Panicis (“Quella si merita schiaffi che gli devi spezzare la colonna vertebrale” erano state le parole incriminate). Salvo, l’ex pizzaiolo, se la prende con le logiche televisive. “Tutti finti moralisti… Tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) L’espulsione didalla casa del “Vip” per aver pronunciato l’n-word non è andata giù a. “Ormai non si puòpiù un caz*o”, si sfoga su Instagram l’ex concorrente storico della prima edizione, che lo scorso anno è tornato nella Casa assieme a Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Anche lui, proprio come, è stato squalificato per alcune frasi rivolte a Elisa De Panicis (“Quella si merita schiaffi che gli devi spezzare la colonna vertebrale” erano state le parole incriminate)., l’ex pizzaiolo, se la prende con le logiche televisive. “Tutti finti moralisti… Tutti ...

