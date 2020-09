Roma-Juventus, mille spettatori all’Olimpico: ancora ignote le modalità di accesso (Di martedì 22 settembre 2020) Anche Roma-Juventus, big match della seconda giornata di Serie A 2020/2021 in programma domenica 27 settembre alle 20:45, vedrà sugli spalti la presenza di mille spettatori. Per il momento però non sono state definite le modalità di accesso ed acquisto dei biglietti, dal momento che manca l’atto ufficiale che consentirebbe l’apertura di un botteghino. I tempi saranno comunque ristretti, dal momento che il tutto dovrebbe sbloccarsi tra giovedì e venerdì e cioè a poche ore dalla partita. La Roma spera però di anticipare i tempi, grazie ad un via libera ufficioso e informale dalla Regione Lazio che potrebbe consentire di mettere in moto tutta la macchina organizzativa. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Anche, big match della seconda giornata di Serie A 2020/2021 in programma domenica 27 settembre alle 20:45, vedrà sugli spalti la presenza di. Per il momento però non sono state definite le modalità died acquisto dei biglietti, dal momento che manca l’atto ufficiale che consentirebbe l’apertura di un botteghino. I tempi saranno comunque ristretti, dal momento che il tutto dovrebbe sbloccarsi tra giovedì e venerdì e cioè a poche ore dalla partita. Laspera però di anticipare i tempi, grazie ad un via libera ufficioso e informale dalla Regione Lazio che potrebbe consentire di mettere in moto tutta la macchina organizzativa.

