Referendum, Di Maio: "Sì al 70% è un risultato importante: italiani hanno chiesto una scossa" (Di martedì 22 settembre 2020) Il MoVimento 5 Stelle, come al solito, alle elezioni regionali è andato malissimo, ma in questa tornata elettorale trova il modo di festeggiare perché il risultato più atteso in casa dei pentastellati era quello relativo al Referendum confermativo del taglio dei parlamentari e in questo caso il risultato è stato strepitoso. Luigi Di Maio oggi è tornato a commentare il successo del "Sì" al Referendum e, condividendo una sua intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha scritto: "Il SÌ al 70% è un risultato importante: gli italiani hanno scelto di cambiare. hanno chiesto una scossa. Con questa riforma l'Italia entra in una ...

