Pedone travolto e ucciso nel Torinese, indagini in corso (Di martedì 22 settembre 2020) Un Pedone è stato travolto e ucciso nei pressi di Torino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. TORINO – Nuovo incidente stradale in Italia. Un Pedone è stato travolto e ucciso sulla Tangenziale Sud di Torino nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2020. Come riportato da La Repubblica, la vittima camminava sul ciglio della superstrada quando è stato investito dal veicolo che non l'ha potuto evitare per il buio. Il conducente della vettura si è fermato per soccorrere l'uomo, ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La Procura ha aperto un'indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell'incidente e capire il perché ...

