Nuova Mini countryman scala veloce la strada del successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 settembre 2020) Lasi inserisce nel segmento C con precise caratteristiche di qualità superiore, un design sempre più distintivo e prestazioni lusinghiere. Il frontale presenta il rinnovato design dei fari a led, così come i fendinebbia, su tutte le motorizzazioni, nuovo kit estetico nella all4, così come il disegno della griglia e del paraurti anteriore. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.