“Mi mancherai ogni giorno”. Terribile lutto per Sylvester Stallone, l’attore con il cuore a pezzi (Di martedì 22 settembre 2020) E’ morta Jackie Stallone, la madre dell’attore Sylvester Stallone, nota come astrologa televisiva e per aver partecipato al programma ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ (Le splendide signore del wrestling). Lo riferisce il sito Tmz. Jackie Stallone è morta ieri, 21 settembre, all’età di 98 anni. Non ancora definite le circostanze della morte, confermata dal fratello minore dell’attore, Frank Stallone, che su Instagram ha scritto: “Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Mi mancherai per sempre, mammina”. La madre di Sylvester Stallone, Jackie Stallone è morta il 21 settembre 2020 all’età di 98 anni. Personaggio sopra le righe, nel corso degli anni era ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) E’ morta Jackie, la madre dell’attore, nota come astrologa televisiva e per aver partecipato al programma ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ (Le splendide signore del wrestling). Lo riferisce il sito Tmz. Jackieè morta ieri, 21 settembre, all’età di 98 anni. Non ancora definite le circostanze della morte, confermata dal fratello minore dell’attore, Frank, che su Instagram ha scritto: “Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Miper sempre, mammina”. La madre di, Jackieè morta il 21 settembre 2020 all’età di 98 anni. Personaggio sopra le righe, nel corso degli anni era ...

