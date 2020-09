Inter, ora è UFFICIALE: Vidal è un nuovo calciatore nerazzurro (Di martedì 22 settembre 2020) Mancava soltanto l’ufficialità, dopo le notizie degli ultimi giorni, l’arrivo a Milano e il saluto al Barcellona di ieri sui social. L’annuncio è arrivato: Arturo Vidal è un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista cileno raggiunge finalmente Antonio Conte, con cui i due hanno fatto grandi cose alla Juve qualche stagione fa, arricchendo la già folta batteria di centrocampisti a disposizione del tecnico pugliese. Di seguito il lungo comunicato del club sul sito UFFICIALE. “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Pochi passi, spesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Mancava soltanto l’ufficialità, dopo le notizie degli ultimi giorni, l’arrivo a Milano e il saluto al Barcellona di ieri sui social. L’annuncio è arrivato: Arturoè undell’. Il centrocampista cileno raggiunge finalmente Antonio Conte, con cui i due hanno fatto grandi cose alla Juve qualche stagione fa, arricchendo la già folta batteria di centrocampisti a disposizione del tecnico pugliese. Di seguito il lungo comunicato del club sul sito. “Arturoè ufficialmente ungiocatore dell’. Il centrocampista cileno si trasferisce ina titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Pochi passi, spesso ...

DiMarzio : Accordo @Inter @spalferrara per il prestito di #Esposito: attesa ora la sua decisione definitiva #calciomercato @SkySport - Inter : ?? | BENVENUTI Ciao interisti! Li avete visti finalmente in azione in nerazzurro: ora che ne dite di dare il bevenu… - DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - aleinternews : #Vidal (finalmente) è dell'#Inter. Ora il problema di #Conte sarà l'abbondanza: può coesistere con #Barella e #Eriksen a breve termine? - Bubu_Inter : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Inter, ufficiale l'acquisto di Arturo Vidal Arriva a titolo definitivo dal Barcellona #SkyCalciomercato #Ca… -