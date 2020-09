Iago Falque a un passo dal Benevento, accordo trovato con il Torino (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sì del giocatore, dopo qualche iniziale titubanza, era già stato incassato. L’addio al Torino era ormai certo, certificato anche dai novanta minuti trascorsi in panchina in occasione dell’esordio in campionato contro la Fiorentina, quando Giampaolo ha preferito gettare nella mischia il giovane Millico. Adesso le tessere del puzzle sarebbero finite tutte al loro posto e l’arrivo al Benevento di Iago Falque appare certo. Pasquale Foggia avrebbe infatti superato anche l’ultimo ostacolo, vincendo le resistenze del Torino. La società granata, come confermato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si sarebbe convinta a cedere lo spagnolo in prestito secco. L’ex giocatore di Roma e Genoa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sì del giocatore, dopo qualche iniziale titubanza, era già stato incassato. L’addio alera ormai certo, certificato anche dai novanta minuti trascorsi in panchina in occasione dell’esordio in campionato contro la Fiorentina, quando Giampaolo ha preferito gettare nella mischia il giovane Millico. Adesso le tessere del puzzle sarebbero finite tutte al loro posto e l’arrivo aldiappare certo. Pasquale Foggia avrebbe infatti superato anche l’ultimo ostacolo, vincendo le resistenze del. La società granata, come confermato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si sarebbe convinta a cedere lo spagnolo in prestito secco. L’ex giocatore di Roma e Genoa ...

