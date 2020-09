Elezioni regionali 2020 | è pareggio

Leggi su gqitalia

(Di martedì 22 settembre 2020) Finisce 3-3 la partita delle(in programma il 20-21 settembre oltre al Referendum). Il centrosinistra vince in Toscana, in Campania e Puglia. Il centrodestra nel Veneto, in Liguria e Marche. Spiccano i trionfi dei governatori Luca Zaia – con un plebiscito del 76,7% in Veneto, circa 20 punti percentuali rispetto alla sua vittoria nelle precedenti consultazioni, e il 45% alla lista Zaia Presidente della coalizione di centrodestra che lo sosteneva – e Vincenzo De Luca che in Campania totalizza il 69,3% sostenuto dai partiti di centrosinistra e liste civiche. Arturo Lorenzoni (centrosinistra) in Veneto non va oltre il 15,8%, ma la Lega Salvini che sosteneva Zaia si ferma al 16,8% rendendo ancora più vistoso il carisma del governatore la cui lista sfiora da sola la maggioranza dei voti. In Campania un'immagine speculare ...