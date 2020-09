Adua del Vesco e Massimiliano Morra: il confronto nella notte è da brividi, tra rivelazioni inaspettate e confessioni (Di martedì 22 settembre 2020) Hanno avuto il giusto stimolo nel corso di una puntata che li ha visti protagonisti, Adua del Vesco e Massimiliano Morra che dopo la diretta, nel corso della lunga notte in casa, hanno deciso di confrontarsi. Quello che il pubblico si aspettava era forse un confronto tra ex che si rinfacciano gelosie, non detti, cose non fatte. E invece dal faccia a faccia tra Massimiliano e Adua sono uscite cose che hanno lasciato senza parole tutte le persone che stavano ascoltando la diretta. Non sappiamo che cosa abbiano affrontato i due insieme ma dal racconto fatto da Adua si evince che abbiano trascorso un periodo complicato a causa della presenza di persone che non hanno fatto certo del bene a entrambi. Dalle parole dell’attrice ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 settembre 2020) Hanno avuto il giusto stimolo nel corso di una puntata che li ha visti protagonisti,delche dopo la diretta, nel corso della lungain casa, hanno deciso di confrontarsi. Quello che il pubblico si aspettava era forse untra ex che si rinfacciano gelosie, non detti, cose non fatte. E invece dal faccia a faccia trasono uscite cose che hanno lasciato senza parole tutte le persone che stavano ascoltando la diretta. Non sappiamo che cosa abbiano affrontato i due insieme ma dal racconto fatto dasi evince che abbiano trascorso un periodo complicato a causa della presenza di persone che non hanno fatto certo del bene a entrambi. Dalle parole dell’attrice ...

