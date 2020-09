We Are Who We Are: Luca Guadagnino rompe gli schemi delle serie tv (Di lunedì 21 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=oHRlENfhCa8 Fuori ci sono muri, filo spinato, ordini, plotoni schierati, bandiere che sventolano e rigore militare, ma dentro gli edifici di questa base militare americana vicino Chioggia battono pulsioni di ribellioni agli schemi di gender tradizionali. Quelle raccontate da We Are Who We Are (dal 9 Ottobre su Sky e Now Tv) sono pulsioni giovanili al cubo, che non prendono la via politica (o almeno non in senso tradizionale) ma vogliono cambiare tutto. Ragazzi che sentono di voler essere liberi di non essere come la società gli chiede di essere e che con grande indecisione e fatica cercano di capire nel mare fluido della sessualità quale sia il loro porto. Se uno ce n’è. In buona sostanza Luca Guadagnino (assieme ai co-sceneggiatori Sean Conway, Francesca Manieri e Paolo ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=oHRlENfhCa8 Fuori ci sono muri, filo spinato, ordini, plotoni schierati, bandiere che sventolano e rigore militare, ma dentro gli edifici di questa base militare americana vicino Chioggia battono pulsioni di ribellioni aglidi gender tradizionali. Quelle raccontate da We Are Who We Are (dal 9 Ottobre su Sky e Now Tv) sono pulsioni giovanili al cubo, che non prendono la via politica (o almeno non in senso tradizionale) ma vogliono cambiare tutto. Ragazzi che sentono di voler essere liberi di non essere come la società gli chiede di essere e che con grande indecisione e fatica cercano di capire nel mare fluido della sessualità quale sia il loro porto. Se uno ce n’è. In buona sostanza(assieme ai co-sceneggiatori Sean Conway, Francesca Manieri e Paolo ...

