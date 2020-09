Uomini e Donne, Jessica Antonini: "Vorrei una persona pronta ad amarmi follemente" (Di lunedì 21 settembre 2020) Jessica Antonini, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, si è raccontata a 360 gradi, evidenziando quanto i pregiudizi sul suo conto abbiano segnato i suoi rapporti interpersonali. Dall'esperienza del trono, la ragazza vorrebbe trovare un uomo che sappia conoscere tutte le sfumature della sua personalità: 21 settembre 2020 12:32. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020), intervistata da 'Magazine', in edicola questa settimana, si è raccontata a 360 gradi, evidenziando quanto i pregiudizi sul suo conto abbiano segnato i suoi rapporti interli. Dall'esperienza del trono, la ragazza vorrebbe trovare un uomo che sappia conoscere tutte le sfumature della sualità: 21 settembre 2020 12:32.

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - vladiluxuria : Non capisco il senso di dividere le liste elettorali tra uomini e donne, non sarebbe meglio avere solo registri co… - Soldier12692838 : RT @matteosalvinimi: Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto drastic… - DunPiteog : RT @autoportante_: questa mattina ho sporto regolare denuncia al garante della privacy perché a mio avviso la divisione dei seggi uomini/do… -