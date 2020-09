Un Volto | Due Destini su Sky dal 22 settembre con uno straordinario Mark Ruffalo fresco di Emmy

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sdoppiarsi per un ruolo televisivo è una scelta che paga. Ne dà una nuova dimostrazionevincitore di unper la sua straordinaria interpretazione di Dominick e Thomas Birdsey in Un, Due, su Sky Atlantic dal 222020. I Know This Much Is True – questo il titolo originale – è il frutto dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Wally Lamb, considerato un capolavoro indimenticabile e un’espressione dell’anima americana del XX secolo. La storia è appunto quella di Dominick e Thomas Birdsey, due gemelli quarantenni residenti a Three Rivers, in Connecticut. Dominick è un imbianchino la cui vita modesta e regolare si vede stravolta da un clamoroso ...