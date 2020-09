Torino, caso Ream – La sindaca Chiara Appendino condannata a sei mesi. “Mi autosospendo da M5s, il mio mandato va avanti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Sei mesi. Questa la pena inflitta alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, per il caso Ream. Tra gli altri imputati l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Il gup ha condannato a sei mesi anche Ronaldo, otto mesi, invece, sono stati inflitti a Giordana. L’accusa è di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Appendino, Giordana e Rolando avevano chiesto il rito abbreviato. Il direttore finanziario del Comune Paolo Lubbia, anche lui imputato, ha invece, scelto il rito ordinario. “Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Sei. Questa la pena inflitta alladi, per il. Tra gli altri imputati l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Il gup ha condannato a seianche Ronaldo, otto, invece, sono stati inflitti a Giordana. L’accusa è di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico., Giordana e Rolando avevano chiesto il rito abbreviato. Il direttore finanziario del Comune Paolo Lubbia, anche lui imputato, ha invece, scelto il rito ordinario. “Porterò a termine il mioda. Come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento ...

