Si sporge dal finestrino per farsi un video in autostrada e cade giù (Di lunedì 21 settembre 2020) Vuole girare un video e postarlo su Snapchat. Per farlo, si sporge dal finestrino dell'auto in corsa mentre viaggia su una autostrada londinese molto trafficata, la M25. E alla fine cade dal finestrino. Il "tentativo social" di questa donna non identificata è 'finito sull'asfalto'. Secondo le forze dell'ordine "è soltanto per miracolo che non si sia ferita. Avrebbe potuto rimanere schiacciata dalle auto che sfrecciavano a tutta velocità su quell'autostrada". La Polizia di Surrey ha twittato l'immagine del finestrino aperto dell'auto da cui è caduta la donna, accompagnata dall'hashtag #nowords, "senza parole".

