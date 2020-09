Salvini voleva i pieni poteri: se continua così al massimo potrà fare il vice di Zaia (Di lunedì 21 settembre 2020) voleva pieni poteri ed ha dovuto sloggiare, per fortuna di tutti, dal Viminale dove invece di fare il ministro dell'Interno faceva campagna elettorale usando - metaforicamente - il manganello contro ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020)ed ha dovuto sloggiare, per fortuna di tutti, dal Viminale dove invece diil ministro dell'Interno faceva campagna elettorale usando - metaforicamente - il manganello contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini voleva Matteo Salvini, la doppia battaglia persa con Zaia e Giorgia Meloni Il Messaggero Elezioni regionali Toscana, Giani è in vantaggio su Ceccardi

Gli exit poll e dicono che Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, è in vantaggio su Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra nelle regionali in Toscana. Ma sono pochi i punti di scarto e qui ...

Matteo Salvini, la doppia battaglia persa con Zaia e Giorgia Meloni

E Salvini, nonostante abbia tentato in tutti i modi successivamente a cambiarla (voleva uno suo in Puglia per evitare che FdI vincesse laggiù e si giocasse la vittoria nella gara alla leadership ...

Salvini voleva i pieni poteri: se continua così al massimo potrà fare il vice di Zaia

Salvini voleva pieni poteri. Se continua così al massimo potrà fare il vice di Zaia. Le ciliegie da mangiare mentre il presiente del Veneto parla già lo aspettano.

