Referendum | in FVG ha votato il 50 | 22% degli aventi diritto

In Friuli Venezia Giulia al Referendum costituzionale confermativo, relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, ha votato il 50,22% degli aventi diritto. Il dato si evince dal sito del Viminale.Per quanto riguarda l'affluenza nelle diverse province, secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno, alla chiusura dei seggi alle 15 di oggi, a Gorizia ha votato il 51,12% degli elettori, a Pordenone il 53,20%, a Trieste il 43,69%, a Udine il 51,17%.

92Fisico : Affluenza #referendum 54,5% VDA 75,5 TR.AA 71,2 VENETO 67,6 MAR 66,5 TOSCANA 65,5 PUGLIA 61,9 CAMPANIA 60,5 LIGURI…

In attesa dei dati definitivi sull'affluenza alle urne, si comunica che sono state avviate le procedure di spoglio delle schede relative al referendum.

In attesa dei dati definitivi sull'affluenza alle urne, si comunica che sono state avviate le procedure di spoglio delle schede relative al referendum. Lo spoglio delle schede nei 12 Comuni al voto ...

TRIESTE E' iniziato lo spoglio del voto per il referendum costituzionale sul numero dei parlamentari in Friuli Venezia Giulia. Alle 15.31 il dato delle prime 26 sezioni vedeva la regione in linea con ...

In attesa dei dati definitivi sull'affluenza alle urne, si comunica che sono state avviate le procedure di spoglio delle schede relative al referendum.In attesa dei dati definitivi sull'affluenza alle urne, si comunica che sono state avviate le procedure di spoglio delle schede relative al referendum. Lo spoglio delle schede nei 12 Comuni al voto ...TRIESTE E' iniziato lo spoglio del voto per il referendum costituzionale sul numero dei parlamentari in Friuli Venezia Giulia. Alle 15.31 il dato delle prime 26 sezioni vedeva la regione in linea con ...