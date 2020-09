Oroscopo 21 settembre 2020 | novità sul lavoro per alcuni segni | pazienza per altri

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’del 21esorta i Cancro a prendere una decisione in amore. Gli Acquario dovranno pazientare ancora un po’ sulfino a Vergine Ariete. La giornata odierna potrebbe cominciare con il piede sbagliato a causa di un po’ di nervosismo. Non siete molto tranquilli sul fronte, specie per quanto concerne la sfera economica. Evitate gli sprechi e cercate di non riversare suglile vostre preoccupazioni, o potreste aggravare ancora di più la situazione. Toro. Le relazioni in crisi potrebbero vacillare in questo periodo. Se, invece, siete vincolati ad un rapporto stabile, non dovreste riscontrare nessuna tipologia di problema. Nelsiete inquieti. Ascoltate i consigli di una persona più matura di ...