"Morirà in un mare di mer…". L'allarme di Romina Power: non può accettare quello che sta succedendo (Di lunedì 21 settembre 2020) Durissimo sfogo su Instagram di Romina Power, che non può proprio accettare ciò che sta succedendo. Normalmente l'abbiamo vista protagonista di scatti dolci sulla sua vita quotidiana o di ricordi davvero intensi su sua sorella Taryn, recentemente scomparsa per un brutto male. Ma la donna è nota anche per le sue battaglie ambientali. E, proprio alcune ore fa, ha deciso di postare una foto ed un messaggio molto forti contro una decisione che rovinerebbe l'ambiente marino. Riguarda il suo adoratissimo Salento ed una delle zone più belle del Sud Italia. Da parte sua è stato espresso un dissenso assoluto per una scelta che rischierebbe di mettere a repentaglio la natura. Le acque della Puglia sono cristalline e anche se lei è nata negli Stati Uniti d'America, ha un ...

