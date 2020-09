Lo smart working non è telelavoro (Di lunedì 21 settembre 2020) Durante il lockdown, in tanti utilizzavano l’espressione “Niente sarà più come prima!”, convinti non si sarebbe tornati indietro da alcuni cambiamenti imposti dal Covid-19 (dalle mascherine allo smart working).E invece, perdurando ancora l’emergenza, assistiamo sempre più spesso a tentativi di ritorno al passato. È quello che sta succedendo in molte pubbliche amministrazioni che si stanno affrettando a riportare in ufficio tutti i dipendenti, nonostante l’emergenza non sia cessata.Ci sono stati già vari casi di Ministeri, Università, Comuni ed Enti che hanno revocato la modalità di lavoro agile per tutto il personale.Tutti casi segnalati immediatamente dalla Federazione Lavoratori Pubblici (FLP) e dalla Confederazione indipendente Sindacati Europei (CSE) al Dipartimento ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Durante il lockdown, in tanti utilizzavano l’espressione “Niente sarà più come prima!”, convinti non si sarebbe tornati indietro da alcuni cambiamenti imposti dal Covid-19 (dalle mascherine allo).E invece, perdurando ancora l’emergenza, assistiamo sempre più spesso a tentativi di ritorno al passato. È quello che sta succedendo in molte pubbliche amministrazioni che si stanno affrettando a riportare in ufficio tutti i dipendenti, nonostante l’emergenza non sia cessata.Ci sono stati già vari casi di Ministeri, Università, Comuni ed Enti che hanno revocato la modalità di lavoro agile per tutto il personale.Tutti casi segnalati immediatamente dalla Federazione Lavoratori Pubblici (FLP) e dalla Confederazione indipendente Sindacati Europei (CSE) al Dipartimento ...

AnnalisaChirico : Domani tutti al seggio con la mascherina! Non c’è motivo per non recarsi a votare. Servono ottimismo e responsabili… - ricpuglisi : La polarizzazione creata dal #Covid19 consiste anche in questo: un 20% (?) di italiani ancora terrorizzati e il re… - massimosideri : Nuovi lavori? Il chief smart working officer... via ?@Corriere? - Lucatt_ : RT @HuffPostItalia: Lo smart working non è telelavoro - HuffPostItalia : Lo smart working non è telelavoro -

Ultime Notizie dalla rete : smart working Smart working: è possibile retribuire il lavoro straordinario? Ipsoa Smart working, ‘Il futuro del lavoro è femmina’: intervista a Silvia Zanella

Lo smart working è diventato, da futuro sognato e impraticabile, una realtà presente e necessaria. Ma siamo sicuri che lo stiamo facendo nel modo giusto? Ne abbiamo parlato con Silvia Zanella, che si ...

Lo smart working non è telelavoro

convinti non si sarebbe tornati indietro da alcuni cambiamenti imposti dal Covid-19 (dalle mascherine allo smart working). E invece, perdurando ancora l’emergenza, assistiamo sempre più spesso a ...

FREELANCE ALLA PROVA DEL COVID

Concentrati soprattutto tra i più giovani. Deadline 15 ottobre Finito lo stato d’emergenza, sullo smart working si tornerà alle regole pre pandemia. Giovedì 24 il governo avvia il tavolo con sindacati ...

Lo smart working è diventato, da futuro sognato e impraticabile, una realtà presente e necessaria. Ma siamo sicuri che lo stiamo facendo nel modo giusto? Ne abbiamo parlato con Silvia Zanella, che si ...convinti non si sarebbe tornati indietro da alcuni cambiamenti imposti dal Covid-19 (dalle mascherine allo smart working). E invece, perdurando ancora l’emergenza, assistiamo sempre più spesso a ...Concentrati soprattutto tra i più giovani. Deadline 15 ottobre Finito lo stato d’emergenza, sullo smart working si tornerà alle regole pre pandemia. Giovedì 24 il governo avvia il tavolo con sindacati ...