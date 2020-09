(Di lunedì 21 settembre 2020)n nella notte ha festeggiato il suo addio a Napoli in un locale di Posillipo insiememoglie Thais e agli ex compagni di squadra con le consorti (qui il video).

tuttonapoli : Gazzetta, retroscena su Milik: 'È così a disagio che non voleva nemmeno partecipare alla festa di Allan' - valkiller8 : La gazzetta avrebbe dovuto mettere anche il virgolettato del retroscena. - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Gazzetta - Milik-Roma, il Napoli ha chiesto il 10% sulla rivendita futura: il retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta retroscena

La Gazzetta dello Sport

meglio de La Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volt ...meglio de La Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volt ...Luis Suarez, a lungo inseguito dalla Juventus, non arriverà in bianconero. Il giocatore però ha mantenuto ottimi rapporti con la Juve ...