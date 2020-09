Fine di un amicizia tra Antonella Elia e Adriana Volpe cosa sarà sucesso (Di lunedì 21 settembre 2020) La showgirl Antonella Elia è contro la sua ex amica Adriana Volpe, la loro amicizia era nata dentro la casa del “GF Vip”, ma questa volta l’Elia ci sarebbe rimasta molto male dal mancato sostegno di Adriana Volpe nella sua esperienza di opinionista al “Grande Fratello Vip 5”. «Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata», ha ammesso la Elia intervistata durante al settimanale “Chi”. Il motivo sarebbe anche nel fatto che la Volpe avrebbe continuato ad avere rapporti con ex concorrenti con cui ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020) La showgirlè contro la sua ex amica, la loroera nata dentro la casa del “GF Vip”, ma questa volta l’ci sarebbe rimasta molto male dal mancato sostegno dinella sua esperienza di opinionista al “Grande Fratello Vip 5”. «non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata», ha ammesso laintervistata durante al settimanale “Chi”. Il motivo sarebbe anche nel fatto che laavrebbe continuato ad avere rapporti con ex concorrenti con cui ...

