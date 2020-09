Exit poll: referendum, sì al 60%. Regionali, centrosinistra in lieve vantaggio in Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – A seggi appena chiusi, dai primissimi Exit poll emerge che il referendum costituzionale segna la vittoria del sì con circa il 60% dei voti. I no al taglio dei parlamentari tanto voluto dal Movimento 5 Stelle quindi sono il 40%, un risultato notevole rispetto alle previsioni. Alle Regionali in Veneto, Zaia si afferma con percentuali bulgare, tra il 72 e il 76%, in Liguria Toti supera il 51%, in Toscana il dem Giani è in lievissimo vantaggio sulla candidata del centrodestra Ceccardi con una forbice compresa tra il 43,5 e il 47,5%. In Puglia invece sarebbe testa a testa tra Emiliano e Fitto, entrambi tra il 39 e il 43%. Nelle Marche, il candidato del centrodestra Acquaroli è in vantaggio tra il 47-51% mentre Mangialardi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – A seggi appena chiusi, dai primissimiemerge che ilcostituzionale segna la vittoria del sì con circa il 60% dei voti. I no al taglio dei parlamentari tanto voluto dal Movimento 5 Stelle quindi sono il 40%, un risultato notevole rispetto alle previsioni. Allein Veneto, Zaia si afferma con percentuali bulgare, tra il 72 e il 76%, in Liguria Toti supera il 51%, inil dem Giani è in lievissimosulla candidata del centrodestra Ceccardi con una forbice compresa tra il 43,5 e il 47,5%. In Puglia invece sarebbe testa a testa tra Emiliano e Fitto, entrambi tra il 39 e il 43%. Nelle Marche, il candidato del centrodestra Acquaroli è intra il 47-51% mentre Mangialardi ...

borghi_claudio : Mai guardare i sondaggi e mai guardare gli exit poll - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - borghi_claudio : Ma ancora qui a commentare gli exit poll state? - Overbite71 : RT @CesareSacchetti: Gli exit poll danno il Si al referendum al 60-64%. Tutto come previsto. Complimenti alla 'opposizione' per non aver av… - reggiotv : Reggio. Exit poll amministrative. Per il sindaco é testa a testa tra Minicuci e Falcomatá -